Lusa desce, Fluminense sobe e o futebol brasileiro cai em descrédito

Qualquer que fosse o resultado do Superior Tribunal de Justiça Desportiva sobre o destino de Portuguesa e do Fluminense, uma constatação parece bastante clara sobre o futebol brasileiro: voltamos à época em que as decisões eram tomadas na calada da noite, por engravatados que sequer deram um dia um chute em uma bola. Nesta segunda-feira, os magistrados do STJD se reuniram para entender e depois julgar, portanto, definir quem seria o quarto time a ser rebaixado para a Segundona. Vasco, Náutico e Ponte Preta já estão na Série B. O quarto elemento, pelos resultados de campo, seria o Fluminense. Ocorre que a Lusa foi acusada de ter usado um jogador irregular, Héverton, na última rodada e por isso levada ao banco dos réus. E condenada. Por 5 a 0, deu Fluminense. Todos os procuradores votaram contra a Portuguesa, que foi rebaixada no tapetão.

A situação é simples. Condenada como foi, a Portuguesa perdeu três pontos por punição e mais um do empate com o Grêmio da última jornada, aquele em que Héverton entrou aos 32 minutos do segundo tempo. Pelas novas contas, o Fluminense ficou com mais pontos que o time do Canindé, de modo a ser salvo da degola. Vejam só. O time que chorou o fracasso diante do Bahia, apesar de ter ganhado por 2 a 1, agora festeja a ressuscitação – um pouco mais do terceiro dia e por causas muito menos nobres.

Não havia como entrar na cabeça desses procuradores (são cinco, no total) da Primeira Comissão Disciplinar do STJD para saber o que pensavam do caso. Mas a goleada comprovou que remam para o mesmo lado: 5 votos pela condenação da Lusinha. Foram deuses naquele momento.

Embora seja a Portuguesa a se sentar no banco dos réus, o grande derrotado é o futebol brasileiro. Voltamos no tempo para uma época chamada ‘amadora’, em que as regras eram menos claras, a condução do esporte sem transparência (ou ao menos com menos transparência) e quase tudo decidido por uma confraria de homens que não calçam chuteiras, mas que foram bons nos argumentos e discursos. O futebol brasileiro já viveu tantas mazelas, como a “Máfia do Apito”, e por algum tempo acreditamos estar livres dessa sujeira toda.

A Lusa, condenada pelo STJD, vai recorrer em instâncias superiores. Ocorre que essa mancha de ter uma rodada extra no Brasileirão, fora de campo, para decidir o destino de clubes já estará impregnada na bandeira do futebol nacional. E isso não se lava de um dia para o outro. Existia e existe ainda um clamor popular pela absolvição da Portuguesa, muito disso pela antipatia ao Fluminense, que, como se sabe, já esteve envolvido em outras situações dessa natureza e escapou ileso, como agora.