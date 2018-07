Luxemburgo corre perigo no Fla. Seria um erro sua demissão

A situação do técnico Vanderlei Luxemburgo no Flamengo não é das melhores. O fato de a presidente Patricia Amorim declarar com todas as letras que ‘quem segura treinador é resultado’ deixa a permanência do treinadora ainda mais complicada. Luxa está sob pressão. E olha que estamos apenas em janeiro. Resultado ruim no Cariocão e tropeço na Libertadores podem tirar o treinador da Gávea.

O que seria um erro. Luxemburgo tem agora um atacante que sabe fazer gols, Love, e continua com um elenco forte para a temporada. Há muitos times teoricamente mais fracos e bem poucos mais fortes. Nenhuma equipe que trocou de treinador em 2011 foi bem. E se isso acontecer no Flamengo, duvido que o novo escolhido fique até o fim do ano. Começa torto, acaba torto.

A situação do Flamengo é até um pouco parecida com a do Palmeiras, embora o time paulista tenha um elenco mais fraco. Trocar Luxemburgo ou Felipão seria burrice. Claro. Quem poderia substitui-los nese momento? O futebol brasileiro carece de bons técnicos. Tanto é assim que o São Paulo foi buscar no quase aposentado Leão a solução de seus problemas.

Não tenho dúvidas de que qualquer um que chegar vai fazer um trabalho inferior, e levará mais tempo para acertar o elenco.