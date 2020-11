Luxemburgo investe em retransmissora da TV Record em Palmas (TO) e não descarta ter também seu próprio clube

Vanderlei Luxemburgo adquiriu 100% da retransmissora da TV Record em Palmas, no Tocantins, cidade de 1,4 milhão de habitantes, segundo o censo de julho de 2014. O treinador deixou o Palmeiras recentemente e pretende investir no canal. Uma de suas ideias, ainda embrionária, é convidar grandes personalidades do futebol para entrevistas ao vivo em programas da grade. O formato ainda não está definido.

O treinador também não descarta ter o seu próprio clube, começando em divisões inferiores com projeto para chegar aos torneios mais conhecidos. Para ele, seria importante ser o dono para colocar em prática suas ideias com mais tempo e objetivos de médio e curto prazos. No Palmeiras, algumas contratações, como a de Rony, não foram efetuadas pelas suas mãos. Seu trabalho foi questionado dentro do clube. Quando saiu, o time emplacou sequência de bons resultados com Cebola e agora nas mãos do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras está na parte de cima do Brasileirão, na semifinal da Copa do Brasil e com a classificação encaminhada nas oitavas da Libertadores.