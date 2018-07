Magic Messi, uma homenagem ao maior jogador do mundo

Nesta quarta-feira, Lionel Messi completa 28 anos. O blog faz uma homenagem ao melhor jogador do mundo, com um vídeo postado no Youtube com alguns de seus gols. São lances memoráveis. Em pouco mais de seis minutos, muita magia com as camisas do Barcelona e seleção argentina. Não há limites para Messi com a bola nos pés. Não há marcação capaz de pará-lo. Para o meia do Barcelona, muitas vezes, a reta não é o menor caminho em direção ao gol. E isso alguns zagueiros descobriram na prática.

No Chile, nesta Copa América, Messi e sua geração têm mais uma oportunidade de levantar uma taça, o que lhe falta com a seleção. No Barcelona, onde é Rei, já ganhou tudo. Em breve, Messi vai parar de jogar. Está mais perto do fim do que do começo de sua carreira. Quem o viu joga, viu. E guarda a lembrança. Quem não o viu, azar. O fato é que Messi nos faz amar o futebol.