Mano começa a inventar

Mano Menezes continua perdido à frente à Seleção Brasileira. O treinador começa a inventar e a atirar para todos os lados na tentativa de encontrar um esquadrão. Já era tempo de a Seleção estar num melhor estágio, num melhor nível, e não passar mais fiasco como o mostrado na Copa América. Ocorre que estamos na estaca zero. E isso é péssimo.

Alguns nomes não podem mais aparecer nas listas de convocação para os amistosos, como anunciou Mano para a partida do dia 10 contra a Alemanha (confira a lista abaixo). Ele insiste com André Santos na lateral esquerda. Já vimos que desse mato não sai coelho. André Santos até que ataca com alguma desenvoltura, mas não marca ninguém e sempre deixa uma avenida em suas costas.

Lúcio e Thiago Silva precisam de um chá de banco. Lúcio agora deu para defender os mais velhos do grupo. Já não tem mais aquela pegada de antigamente. Quer fazer o que não sabe. Passou seu tempo. Thiago Silva parece acreditar ser o novo Maldini. Inventou de fazer lançamentos para Pato porque é assim que eles jogam no Milan. O Milan é um clubinho perto da Seleção Brasileira. Thiago Silva não é mal zagueiro, longe disso. Mas precisa ser mais humilde e jogar com seriedade. Ainda tem de comer muito arroz com feijão para escrever seu nome no escrete, como diria Nelson Rodrigues.

O zagueiro Dedé, do Vasco, é bom jogador. Só precisa mostrar se tem estofo para vestir a amarelinha. O teste é válido.

Mas é no meio de campo que Mano se complica. Ramires e Elias não são jogadores de Seleção. São bonzinhos, esforçados, bons para clubes. Seleção pede algo mais, principalmente a do Brasil, que já teve volantes de primeiríssima linha. E esse Luís Gustavo, do Bayern de Munique, é uma invenção do treinador. Nunca ninguém aqui no Brasil falou desse cara. Pode até ser bom jogador, canhoto, com facilidade para marcar. E pode até dar certo. Mas que é uma invenção de Mano, isso é. Ralf está jogando o fino da bola no Corinthians. Pode ser um bom teste, embora seja cedo para levá-lo. Ele precisaria de mais tempo curtindo a boa fase deste Brasileirão.

Fernandinho e Renato Augusto não merecem nem comentários. O que esses dois podem acrescentar à Seleção Brasileira? Os adversários têm de olhar para o time do Brasil e tremer na base. Vocês lembram do italiano Roberto Baggio olhando para Romário na final da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, quando os times estavam perfilados na saída do vestiário? Aquilo sim era admiração, pavor, temor, respeito. Quem vai ficar com medo de Fernandinho? Faça-me o favor, Mano!

Fred e Jonas também que me desculpem, mas não são jogadores de Seleção. Gosto até mais do Fred do que do Jonas, mas o atacante do Fluminense não passa por boa fase, anda bravinho demais com as arbitragens e marcadores. Como ele há muitos outros no País. Kleber, por exemplo, do Palmeiras, é tão bom ou melhor que ele.

O duro é dar formato a essa lista. Há nomes que realmente até Deus duvida e que ninguém sabe explicar por que estão no grupo. Mano precisa vencer a Alemanha para recuperar a confiança. Não dá mais para perder tempo. O Brasil precisa achar seu rumo. E Mano também.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira para o amistoso contra a Alemanha:

Goleiros – Júlio César (Internazionale) e Victor (Grêmio)

Laterais – Daniel Alves (Barcelona), Maicon (Internazionale) e André Santos (Fenerbahce)

Zagueiros – David Luiz (Chelsea), Lúcio (Internazionale), Dedé (Vasco) e Thiago Silva (Milan)

Volantes – Lucas Leiva (Liverpool), Ramires (Chelsea), Ralf (Corinthians), Elias (Atlético de Madrid) e Luís Gustavo (Bayern de Munique)

Meias – Lucas (São Paulo), Paulo Henrique Ganso (Santos), Fernandinho (Shakhtar Donetsk) e Renato Augusto (Bayer Leverkusen)

Atacantes – Robinho (Milan), Neymar (Santos), Fred (Fluminense), Alexandre Pato (Milan) e Jonas (Valencia)