Mano dá de ombros para a choradeira de Muricy

Mano também deu de ombros para a choradeira de Muricy Ramalho. O técnico do Santos pediu de joelhos para que ele não convocasse a dupla Neymar e Ganso para o amistoso contra a Alemanha, dia 10. Muricy queria seus melhores jogadores fortalecendo o Peixe no Campeonato Brasileiro. Mano ouviu as reivindicações e não deu a mínima. “Cada um com seus problemas”, resumiu o treinador da Seleção.

Dessa forma, Muricy terá de se virar com o que tem no elenco. Pelo menos desta vez, e provavelmente nunca mais, Elano não foi chamado. O Santos ocupa a 14ª posição, com 11 pontos. Precisa reagir na competição, embora já com o direito de disputar a Libertadores de 2012.

O problema é que Mano está com a corda no pescoço, perdido na função, e precisando ganhar da Alemanha para ganhar um alento até o próximo amistoso. A Seleção é um amontoado de jogadores sem esquema e jogada, com atletas que não impõem respeito a nenhum adversário.