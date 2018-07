Mano precisa colocar o dedo nas feridas

Amigo do futebol, hoje a bola vai rolar. A Seleção Brasileira decide seu futuro na Copa América contra o lanterna do seu grupo, o Equador. Fosse em outras épocas, seria barbada. Barba e cabelo. Com esse amontoado do Mano é melhor esperar para ver o que vai dar. A entrevista do capitão Lúcio nesta semana parece que causou um divisor de águas no elenco em Los Cardales. Com aquela eterna cara de quem acabou de acordar, não importa a hora do dia, o zagueiro, remanescente da turma do Dunga, bateu na mesa e tratou de pedir seriedade.

Gostei do que ele disse sobre o distintivo do time pentacampeão do mundo, que vale muito mais do que os nomes escritos nas costas das camisas. Foi uma paulada em quem estava achando que Seleção é lugar para brincadeiras. Recado dado, espera-se mais futebol hoje.

Os jogadores têm dado mole para as críticas, mas não são os únicos a desafiar a tradição do futebol brasileiro. Ah, não são! Mano Menezes também responde por essa bagunça tática, e falta de uma cara para a equipe. Essa maluquice do Thiago Silva de querer fazer lançamento para Pato não existe. Pode dar certo lá no Milan. O Brasil é outra coisa. Aqui é bola no chão.

Tem mais. Quantos zagueiros já mostraram qualidade técnica para fazer lançamentos da defesa direto para o centroavante, sem que a bola passasse pelo meio? Não é essa a nossa. Ou é? Nem os volantes conseguem fazer isso, imagina a ‘becaiada’. Para! Então cabe ao técnico acabar com essa graça e orientar melhor seus comandados, dar a eles um padrão de jogo. Já não é sem tempo.

Mano precisa parar de apresentar desculpas como tem acontecido em suas entrevistas. Todo mundo sabe da dureza do cargo. Ele levou os melhores do País, e mesmo os questionados, como Fred (alguém me falou que o empresário do Fred sabia com dias ou semanas de antecedência que ele disputaria a Copa América) e Jadson, para citar apenas dois, estão salvando a sua pele.

Esperava que o Brasil jogasse melhor contra o Paraguai porque a equipe cresce diante de adversários mais duros. Mas não foi isso o que vi. Talvez tenha melhorado no primeiro tempo. Pouco ainda para deixar os torcedores satisfeitos. É preciso reconhecer, porém, a firme decisão de Mano de mandar Robinho para o banco. Já faz algum tempo que ele não joga nada e agora nem pedalando está mais. Vai fazer bem a ele.