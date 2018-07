Maradona treina para Jogo da Paz, em Roma, a convite do Papa Francisco

Diego Armando Maradona já treina para o Jogo da Paz, a convite do Papa Francisco. A partida está marcada para o Estádio Olímpico de Roma, dias 1º de setembro, com a participação de alguns brasileiros, entre eles o meia Ronaldinho Gaúcho, ainda sem clube depois de ter deixado o Atlético-MG. Maradona, 53 anos, mostrou que ainda consegue correr atrás de uma bola. Mostrou ainda boa categoria na cara do gol.

O vídeo foi postado no canal oficial do YouTube. Confira: