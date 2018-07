Márcio Araújo, do Palmeiras, jogou e decidiu para o Corinthians

O Corinthians se valeu da raça e da força da sua camisa para empurrar duas bolas para dentro das redes. Não merecia ter vencido o clássico com o Palmeiras. Fez um primeiro tempo tímido e um segundo na base do abafa, com alguma criatividade e perigo somente quando Emerson esticava pela esquerda.

De resto, o Corinthians foi um time comum, com força no meio de campo, mas quase sem poder de fogo de seus atacantes. Ganhou mais pelos erros do Palmeiras do que por mérito próprio. As duas bolas que entraram no gol de Deola no segundo tempo (o jogo parou para o intervalo com vitória parcial do Palmeiras) nasceram de falta pela direita. E as duas traíram Márcio Araújo, o vilão. Na primeira, ele meteu a mão na bola e a ajeitou para o chute certo de Paulinho, dentro da área. Não fosse gol seria pênalti. Na segunda, o volante se embananou todo e cutucou contra o próprio gol de Deola assustado com a sombra de Liedson. Márcio Araújo ganhou o jogo para o Corinthians.

Individualmente, Valdivia fez boa apresentação. Ciscou e deu bons passes. Mas Barcos desapareceu em seu primeiro clássico com o Corinthians. Felipão errou ao tirar Maikon Leite para colocar Ricardo Bueno. Ninguém entendeu nada na mudança do treinador. Isso deixou o Palmeiras mais lento e sem explosão. Bom para o rival.

Logo depois dos gols corintianos, o Palmeiras parecia em choque, sem saber o que fazer, tamanha a bordoado que sofreu nos 6 primeiros minutos do segundo tempo. Digo que o Campeonato Paulista é enganoso porque só tem time fraco. Todo mundo achava que o Palmeiras estava voando na competição. Bastou enfrentar um rival mais qualificado, como é o Corinthians, para meio time sentir. Um alerta para Copa do Brasil e Brasileirão, que vem por aí.

O Corinthians foi um retrato fiel do que vem sendo na temporada: uma equipe séria, com jogadas e opções claras, forte no meio de campo, apesar de Ralf se achar um “super-homem”, coisa que não é, e bem armada, com jogadores bem posicionados também, mesmo a despeito da secura de gols de seus atacantes, como Liedson.

Não digo que o Palmeiras tenha merecido resultado muito melhor. Só ressalto para o fato da falta de sorte de Márcio Araújo. Deu azar. No segundo tempo, por exemplo, a única boa chance do Palmeiras foi aquela cabeçada de Henrique, para fora. Com o resultado, o Palmeiras perde sua invencibilidade no Paulitão, que servia apenas para gozar os adversários. Também deixou escapar a ponta da tabela. Ocorre que o Estadual só vai mesmo começar pra valer na fase de mata-mata. O Corinthians mostrou que pode levar razoavelmente bem o Estadual, se quiser, e a Libertadores.

BRIGAS

A decepção, mais uma vez, veio da arquibancada. Dos dois lados, sem santos ou coitadinhos. O terror se espalhou pela cidade, fazendo mais vítimas, e se estendeu para dentro do Pacaembu, em focos prontamente apagados pela PM na base do cacetete. Até quando? Passaremos uma Copa e uma Olimpíada e nada vai mudar. Pessoas continuam sendo enterradas por causa de bandeiras de time de futebol.