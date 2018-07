Marcos fez boas defesas, mas ficou no caminho no lance de empate

O Palmeiras arrancou um excelente empate do Cruzeiro em Minas: 1 a 1. Somar pontos no início do Brasileiro pode fazer diferença lá na frente, quando os times de equilibram. Bom para a equipe de Felipão. O goleiro Marcos fez ótimas defensas, contou com a sorte, mas foi vencido por uma jogada de escanteio na primeira trave. Foi indeciso para a bola e ficou vendido no lance. O gol de Luan também foi incrível. Luan chuta muito mal, mas contra o Cruzeiro ele acertou um tirambaço. Tudo bem que o Cruzeiro jogou melhor, daí Felipão ter falado que o resultado foi injusto para os mineiros. O palmeirense não tem nada a ver com isso e pode ficar contente sim com o desempenho da equipe. O Palmeiras tem quatro pontos em dois jogos.