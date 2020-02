Messi vai jogar com seu Barcelona pela primeira vez onde Maradona foi rei com o Napoli

Messi tentará ser tão genial quanto foi Maradona no Estádio San Paolo, em Nápoles, em confronto de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Messi estará pela primeira vez no palco onde Maradona foi rei. O Napoli só é Napoli por causa do camisa 10 argentino. A ocasião traz a velha discussão de quem foi melhor, Messi ou Maradona. Os mais jovens é bem provável que tenham em Lionel Messi a maior referência do futebol mundial. Os mais veteranos talvez apontem Diego Armando Maradona muito superior ao camisa 10 do Barcelona. Na Argentina, de onde saíram os dois, não há dúvidas. Maradona é maior. Tire suas próprias conclusões nesses dois vídeos emprestados do YouTube.