Meus palpites para a 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa hoje

Chamado carinhosamente de ‘oráculo’ pela dupla de apresentadores do Jornal Eldorado (107,3), Haisem Abaki e Carolina Ercolin, faço aqui jus ao apelido e deixou meus palpites para essa boa rodada do Campeonato Brasileiro, com alguns comentários sobre o que pode acontecer. Os palmeirenses estão animados com a possibilidade de derrotar o Flamengo no Maracanã e, assim, colocar uma das mãos na taça. Não será fácil. O rival do Rio também está entusiasmado com a possibilidade de tirar três pontos de diferença para o líder (62 contra 58).

A RODADA:

Hoje, sexta-feira

Vitória 1 x 1 São Paulo – 19h30

Jogo duro para o São Paulo, que não ganha há seis rodadas. Terá de jogar muita bola no Barradão para se proteger e retomar o caminho das vitórias. O Vitória olha para o Tricolor paulista e pensa em somar três pontos. É possível. Se ganhar, pode sair do Z-4 dependendo da combinação de outros resultados.

Vasco 1 x 0 Internacional – 21h30

Uma vitória do time de São Januário o afasta da zona de rebaixamento. Joga em casa e fará de tudo para evitar correr riscos na reta final do Brasileirão. Ganhar em casa é sua maior aposta. Ocorre que o Inter também precisa somar pontos para não perder Palmeiras e Flamengo de vista.

Amanhã, sábado

Santos 1 x 0 Fluminense – 16h30

O time de Cuca melhorou muito, olha para uma vaga na Libertadores e pode se valer da instabilidade do rival do Rio. O Flu está com a cabeça na Sul-Americana e satisfeito com sua posição no Nacional. Vou de Santos.

Grêmio 2 x 0 Sport – 16h30

Corinthians 0 x 0 Bahia – 19h

Jogo em casa e chance boa de o Corinthians somar três pontos. Se ganhar, se afasta de vez da ameaça do descenso. Terá alguns desfalques, e não deverá ter tanto apoio de sua torcida. Se o Corinthians perder, vai se aproximar do Z-4. Aí, aí, aí… O problema é que o Bahia está mais bem posicionado e, portanto, é melhor no momento. Uma vitória mantém o Bahia na primeira divisão.

Flamengo 0 x 1 Palmeiras – 19h

É o principal jogo da rodada. Reúne o primeiro e o segundo colocados. O Flamengo está com muita gana de vencer e se aproximar do líder. O Palmeiras precisa dar uma resposta depois da derrota para o Boca na Libertadores. Vejo o Palmeiras com mais condições de ganhar, naquela sua toada. É só ninguém inventar nada.

Chapecoense 0 x 2 América-MG – 19h

Cruzeiro 3 x 0 Paraná – 21h

Atlético-PR 2 x 0 Botafogo – 21h

Segunda-feira

Ceará 1 x 0 Atlético-MG