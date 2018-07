Motivos para Tite aceitar e recusar o chamado da CBF

5

MOTIVOS PARA ELE NÃO ACEITAR A SELEÇÃO

1

O primeiro deles é ir contra sua própria decisão de pedir a cabeça de Marco Polo del Nero no comando da CBF, ao colocar seu nome no manifesto feito pelo Bom Senso FC contra a corrupção no futebol brasileiro. Foi em dezembro do ano passado, e não em décadas atrás. Portanto, a iniciativa e participação de Tite deveria seguir coerência nesse momento.

2

Tite não terá liberdade para trabalhar do seu jeito, como nenhum outro treinador do Brasil tem. Todo mundo sabe que a CBF é um ‘balcão’ de negócios, em que interesses outros do futebol e da competição vão sempre estar na mesa. A decisão de deixar Neymar fora da Copa América certamente não foi somente de Dunga. Tite, uma vez na turma, terá de se submeter a isso.

3

Existe um entrave sobre a comissão técnica. A CBF gosta de ter o comando da situação é não abre mão disso, por isso sempre terá um profissional acima do técnico, com voz de comando. O treinador terá de obedecer ordens e não poderá escolher com quem quer e deseja trabalhar diretamente. Há sempre um diretor de seleções, um gerente, um supervisor do time ‘deles’.

4

Tite tem o direito de não querer envolver seu nome com a cúpula da CBF. Como todos sabem, Del Nero é acusado de corrupção e não pode deixar o Brasil com risco de ser preso pelo FBI. Ele não esteve em nenhuma partida ou competição da seleção desde que Marim, seu antecessor, foi preso. E aí é um decisão moral, mesmo que ele queira muito o cargo. Há situações acima disso.

5

Tite é apresentado como solução para os problemas do futebol brasileiro desde os 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, como foi Dunga, aliás. Aparece como o ‘Salvador da Pátria’ para fazer o time ganhar e jogar bem. Mas também para salvar a pele de Del Nero. Situação igual quando ele e Marim apontaram Felipão e Parreira no Mundial. A saia é justa para o treinador gaúcho. Tite precisa saber também que todo o encanto acaba na primeira derrota. E que Del Nero e a CBF não têm compromisso com ninguém.

MOTIVOS PARA ELE ACEITAR O BRASIL

1

Seu trabalho ao longo dos anos, principalmente no Corinthians, dá a ele vantagens sobre a concorrência. Não me refiro ao trabalho deste ano, em que o Corinthians ficou pelo caminho no Paulista e Libertadores. Mas já arrumou o time no Nacional. Ele sabe montar equipes, isso é inegável.

2

Já recebeu o convite algumas vezes e não teve chance de dizer ‘sim’. Pode imaginar que não haverá nova oportunidade, o que é verdade. Muricy recusou o convite de Ricardo Teixeira e nunca mais foi chamado. Agora, com problemas de saúde, deve deixar de ser treinador sem passar pela seleção, o que é uma pena. Tudo isso pode influenciar Tite a aceitar a vaga.

3

A decisão é muito pessoal sobre com quem você aceita trabalhar. E Tite pode passar por cima de tudo isso, dos Del Neros e Marins, e colocar na frente seu desejo, e de sua família, de vê-lo no comando do Brasil, que é, sem dúvida, o ápice da carreira de um profissional do futebol.

4

O treinador tomará sua decisão baseado também na confiança que tem em seu trabalho. Ele acredita que é capaz de mudar e recuperar o futebol brasileiro, fazer a seleção voltar a ser respeitada e tirar vantagem da sua credibilidade no futebol. Há poucos que desconfiam de sua condição.

5

A falta de experiência em seleções e de tempo para se reunir com os jogadores, como todo técnico tem na seleção, pode ser compensada pela possibilidade real de chamar os melhores jogadores do País. Tite pode entender que será fácil reunir num elenco os melhores. A seu favor também pesa o fato de ser um bom gestor de gente, coisa que Dunga não era. Os jogadores do Corinthians sempre disseram jogar pelo técnico.