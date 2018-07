Mundo do futebol ainda espera pelo ‘sim’ de Neymar ao PSG

A decisão está próxima, mas ninguém pode ainda dizer se Neymar vai trocar o Barcelona pelo PSG. Os agentes desta transação não se manifestam de forma oficial, sempre atrás de algo que possa fazer a balança pender para um lado ou para o outro. O Barcelona tentou de tudo nos últimos dias para conseguir demover o jogador e seu pai da necessidade de trocar de time nesta temporada. Nada parece fazer Neymar compreender que deve continuar ao lado de Messi e seus companheiros de clube.

Neymar deve saber também que Tite, técnico da seleção brasileira, não gostaria de vê-lo em outra equipe nesse momento. As coisas estão dando certo para o Brasil do jeito que estão. Tite teme que uma mudança para o PSG possa mudar também a forma com que seu principal jogador atue. Principalmente se ela acontece a menos de um ano para a Copa do Mundo. Neymar então poderia deixar isso para depois do Mundial, que se desenha o seu também, já que no Brasil, em 2014, por contusão, ele não foi até o fim. Correr riscos é tudo o que o grupo da seleção não queria para esse momento.

O Barcelona cobra para os próximos dias, talvez horas, uma manifestação do atacante no sentido de ele tomar a decisão. O clube francês e seus parceiros têm as condições para pagar a negociação e cumprir tudo o que foi oferecido, cifras inéditas no futebol mundial. Basta Neymar dizer ‘sim’. Basta seu pai encerrar as negociações. O Barcelona já se movimenta para ter outros reforços, como Philippe Coutinho, amigo de Neymar e com quem ele queria jogar além da seleção. O PSG espera um sim, mas também toparia ter o brasileiro depois da Copa, na próxima temporada.

As duas partes envolvidas estão agora nas mãos de Neymar. Torcedores dos dois lados esperam por sua resposta.