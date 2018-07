Mustafá continua ao lado de Paulo Nobre nas eleições do Palmeiras

O eterno presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, recuperado de problemas de saúde, apoia Paulo Nobre nas eleições que se aproximam no Palmeiras. O cartola esteve à frente do Palmeiras nas décadas de 1990, quando o clube viveu um de seus melhores momentos. Mustafá tem sido o guri de Nobre, tamanho conhecimento que tem dos bastidores do clubes e de como é difícil lidar com os ‘italianos’ do Palestra.

Paulo Nobre sonha com mais dois anos no comando, e esperava que os associados do Palmeiras, com direito a voto e veto, reconheçam seu esforço de recuperar o clube. Recuperação, aliás, é a palavra que o dirigente usa para se referir à sua gestão, árdua para o time dentro de campo e sem muitas alegrias ao torcedor. O futebol do Palmeiras sob o comando de Nobre derrapou. Sua explicação é a mesma de outros dirigentes que assumem o cargo: clube falido.

O fato é que Nobre tem oposição forte e por isso conta com os seguidores de Mustafá para se reeleger. O montante de R$ 130 milhões emprestados da própria conta ao Palmeiras será tema para muita discussão no pleito. Em comum, situação é oposição esperam eleger o novo presidente com o time na primeira divisão. O Palmeiras, depois de descer ao fundo do poço, começa a se recuperar no Brasileirão, é 12º, com 34 pontos. Mas ainda corre riscos.