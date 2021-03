Na fase vermelha, São Paulo recebe decisão entre Palmeiras e Grêmio neste domingo com tudo fechado

Na fase vermelha em São Paulo, o ilustrador Caio Neves fez um desenho “tudo a ver” do que deve ser a partida entre Palmeiras e Grêmio, pela decisão da Copa do Brasil, domingo, no Allianz Parque. Esse jogo está marcado para começar 18h. Não haverá torcida, como tem sido desde que a covid-19 invadiu o Brasil. Mas também estão proibidas qualquer manifestação de torcida nas imediações do estádio paulista. A fase vermelha no combate à pandemia na cidade determina que todos os bares estejam fechados, assim como lojas de camisas, lanchonetes e até ambulantes.

A polícia estará no local e vai impedir a venda de camisas e adereços na Rua Palestra Itália. Se alguém aparecer, será “mandado embora”. Não deverá haver recepção do ônibus do time paulista nem na saída da Academia nem na chegada à arena. A ideia é ver o jogo de casa, como mostra a ilustração.