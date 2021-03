Na lista da revista L’Équipe, Neymar aparece como o jogador mais bem pago da França

Foto: Reuters

Neymar lidera a lista da revista L’Équipe como o jogador mais bem pago da França, com R$ 6 milhões a mais do que seu colega de PSG, Mbappé. A relação foi divulgada nesta sexta-feira. Há outro brasileiro na parte de cima da lista, o zagueiro Marquinhos. A publicação informa também que o treinador do PSG, o argentino Maurício Pochettino ganha menos do que seis atletas do elenco. Neymar e Mbappé negociam novos contratos.

VELA A LISTA DOS VENCIMENTOS MENSAIS – TOP 10

1. Neymar – 3,06 milhões de euros (R$ 19,9 milhões)

2. Mbappé – 2,098 milhões de euros (R$ 13,7 milhões)

3. Marquinhos – 1,2 milhão de euros (R$ 7,8 milhões)

4. Verratti – 1,2 milhão de euros (R$ 7,8 milhões)

5. Di MarÍa – 1,1 milhão de euros (R$ 7,1 milhões)

6. Keylor Navas – 1 milhão de euros (R$ 6,5 milhões)

7. Pochettino – técnico – 940 mil euros (R$ 6,1 milhões)

8. Icardi – 800 mil euros (R$ 5,2 milhões)

9. Paredes – 750 mil euros (R$ 4,8 milhões)

10. Bernat – 700 mil euros (R$ 4,5 milhões)