Na melhor seleção de todos os tempos da Placar, Romário tira Falcão e põe Ronaldinho. Veja o timaço

A revista Placar saiu neste mês com a seleção brasileira de todos os tempos na votação de 170 jornalistas do Brasil. Participei da votação, assim como trabalhei na revista no começo da década de 1990, com os amigos Juca Kfouri, PVC e Mauro Cezar além de tantos outros. Tudo gente boa, como os irmãos Coelho, Rodolfo Rodrigues, o Fiel, e mais, muito mais. Saudade daquele tempo. Uma escola.

Na edição, o TIMAÇO do Brasil: Taffarel; Carlos Alberto, Aldair, Bellini e Nilton Santos; Falcão, Didi, Garrincha e Pelé; Ronaldo e Romário. Zagallo venceu como melhor técnico.

Muita gente boa, ótima e excelente ficou fora. O desafio era escolher 11. Discussão pronta para qualquer roda de futebol. Romário, que está entre os melhores da votação, foi o primeiro a disparar. “Faço apenas uma ressalva a essa seleção: eu colocaria o Ronaldinho Gaúcho no lugar do Falcão. Fora isso, estou de acordo com os outros nomes, seria realmente uma grande seleção.”

Na opinião de Romário, Ronaldinho no lugar de Falcão. Quem contesta? Quem discorda? Quem concorda? É uma questão muito pessoal. O Rei de Roma versus o Bruxo. Bom que ambos nasceram no Brasil. Vi mais Ronaldinho em campo. Gênio. Falcão é excelente. Romário ainda disse que “se tivesse tido a oportunidade de jogar com Ronaldo, Garrincha e Pelé, teria feito mais de 2.000 gols”. Não duvido. Eu tendo a concordar com Romário.