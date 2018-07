Na primeira chance, Dunga volta ao passado e chama Robinho no lugar de Hulk. Você está de acordo?

Contratado pela CBF para colocar em marcha uma revolução no futebol da seleção após o fracasso do time na Copa do Mundo, Dunga volta ao passado e convoca Robinho para o lugar de Hulk, cortado neste domingo por causa de contusão. Robinho esteve na equipe nacional com o treinador na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, quando o Brasil voltou mais cedo para casa após a derrota para a Holanda. Depois de não se encontrar mais na Europa, o atacante assinou contrato de um ano com o Santos, emprestado pelo Milan, e agora já é um dos principais jogadores do time praiano.

[poll id=”123″]