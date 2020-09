Na quinta, a Globo já anunciava em sua programação a partida entre Palmeiras e Flamengo

A Rede Globo já anunciava na quinta-feira a realização em sua programação de domingo, 16h, do jogo entre Palmeiras e Flamengo, em São Paulo. A CBF decidiu manter tudo como estava, mesmo a despeito do pedido de cancelamento da partida por parte da diretoria do clube rubro-negro por causa dos 27 membros da delegação com covid-19, sendo 16 atletas até a quinta. O jogo é a principal aposta da emissora para ganhar audiência. Flamengo x Palmeiras interessa a muita gente, mesmo para aqueles que não torcem para os dois times. É jogo bom.

O Fla queria adiar a partida. O Palmeiras não aceitou. Isso azedou de vez a relação dos rivais. Havia três caminhos.

1 – adiar o jogo

2 – manter a partida

3 – não fazer o confronto e dar os pontos ao Palmeiras

Escolheram manter a partida. Havia muitas coisas envolvidas. Uma delas era o direito de transmissão do jogo pela TV. A possibilidade de contágio dos jogadores do Palmeiras foi ventilada, mas como a partida foi mantida, imagino que o tema não provocou grandes preocupações. O centro das discussões estava em “favorecer ou não” o Flamengo. Bingo. Desse ponto de vista, parece que o Palmeiras puxou a fila dos que não estão nem aí com o Flamengo. O clube anda no futebol sem olhar para os lados. Toma decisões unilaterais, como foi ir ao presidente Jair Bolsonaro para ‘pedir’ a MP das transmissões dos jogos para os mandantes. Estava com problema com a Globo no Estadual.

O recado da CBF diz respeito aos outros clubes também. Ela não vai mudar o calendário por causa da covid-19. Pelo menos não até que um atleta morra da doença, tomara não aconteça. Nas entrelinhas, pede para que todos cumpram o protocolo de segurança sanitária. Não disse isso, mas desconfia, como muitos, de que os jogadores não estão levando muito a sério tudo isso. O futebol não está numa bolha. Os times estão viajando para cima e para baixo. E muitos andam, conforme fotos, sem máscara e longe do isolamento. Tomara todos melhorem no Flamengo.

A LISTA DOS CONTAMINADOS

Técnico Domènec Torrent

Gustavo Henrique

Everton Ribeiro

Willian Arão

Léo Pereira

Renê

Gomes

Thuler

Rodrigo Caio

Bruno Henrique

Isla

Diego

Filipe Luís

Michael

Matheuzinho

Vitinho

Gabriel Batista

Marcos Braz (vice de futebol)

Presidente Rodolfo Landim