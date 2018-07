Não está descartado o afastamento de Lucas Lima do Santos antes do fim do Brasileiro

A diretoria do Santos estuda a possibilidade de afastar o meia Lucas Lima do restante das partidas do Santos no Campeonato Brasileiro. O meia entra em rota de colisão com a torcida e, provavelmente, será mais um a deixar a Vila Belmiro pela porta dos fundos. Na derrota do time para o Vasco, quarta, o jogador foi hostilizado pelos santistas e devolveu na mesma moeda. Não é de hoje que Lucas Lima testa a paciência da comissão técnica e dos cartolas do clube. Tudo tem a ver com sua saída no fim do ano. O Palmeiras o aguarda. Nem ele nem o clube alviverde desmentem a negociação. Lucas Lima não quer mais jogar do Santos. Suas atitudes visam encurtar ainda mais esse relacionamento de anos. Assim como Ganso e Neymar, ele sairá em confronto com diretoria e torcedores. Elano terá uma conversa com o meia nesta quinta. Mas o caso já subiu para a mesa do presidente Modesto Roma Junior.