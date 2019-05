Não estão descartadas mudanças drásticas nos 11 do São Paulo para a sequência da temporada

Cuca foi ao seu limite na partida do São Paulo com o Corinthians, em Itaquera, domingo – derrota de 1 a 0. O treinador do time do Morumbi já colocou na cabeça que precisa fazer alguma coisa para melhorar o rendimento da equipe, que não sabe o que é fazer gols há três rodadas e está na iminência de ser eliminado da Copa do Brasil (perdeu para o Bahia em casa e nesta quarta-feira faz o jogo da volta). Cuca vai deixar o estilo paz e amor de lado para fazer valer algumas decisões importantes para a sequência da temporada. Tem jogador que vai deixar a equipe principal até se recuperar fisicamente. Talvez de alma, até. A atuação de Pato não repercutiu bem no São Paulo. Jogar bem ou mal, todos sabem que faz parte da disputa. O que pegou contra ele foi a pouca disposição. Pato não quer ser centroavante e não tem se esforçado para ajudar na posição. Essa é uma conclusão. Alguns garotos que estavam respondendo bem em campo, já não estão mais. Volta a ser discutido no clube a necessidade de jogadores mais cascudos.