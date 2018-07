Não há pulo do gato. Há mais do mesmo

Amigo do futebol, hoje a bola vai rolar. O jogo bom da Copa dos Campeões é Milan e Barcelona, em Milão. Aqui, o torcedor espera a rodada de número 37 do Campeonato Brasileiro. Na redação do Estadão, a ilustre visita de Tite, técnico do Corinthians, clube na iminência de se tornar campeão nacional. Pode acontecer neste fim de semana, contra o Figueirense, em Florianópolis.

Na cabeça do técnico, o Corinthians não precisa fazer nada diferente para confirmar a conquista – liderou o Brasileiro em 25 rodadas e sempre esteve entre os primeiros colocados. Tem de fazer exatamente o que tem feito para ganhar os pontos de que necessita.

Simples assim. O que Tite tem conversado com seus jogadores é sobre essa necessidade de continuar fazendo sua parte em campo, nem mais, nem menos. Interessante o modo como o “treinador de gelo” pensa o Corinthians, que nunca foi de gelo nem nunca será.

Tite não está preocupado em inventar o pulo do gato, dar sua cartada final para ficar com o título, o quinto do Corinthians. Nada disso. Pede para que o time simplesmente seja igual ao que foi durante toda a campanha. Pede, não. Exige.

Ele teme apenas que o Corinthians comece a partida contra o Figueira e depois, se precisar, diante do Palmeiras, como nos minutos iniciais do jogo contra o Atlético-MG. Meio apático, sem pegada, com pouca paciência. Sua preleção domingo será curta e direta: “Joguem o que vocês jogaram durante a temporada.”

A partir de hoje, ele promete reclusão total para pensar nas partidas que faltam ao time. Vai pedir para que seus jogadores façam o mesmo, antes até da concentração de sexta-feira.

As tentações têm sido grandes para festejar antes da hora. Ele revelou a este repórter que desde domingo não tem mais recebido “bom dia”, “boa tarde” ou “boa noite” dos corintianos que encontra pelo caminho. O aperto de mão vem sempre com a cobrança do título.

O Corinthians é o time mais perto de realizar a façanha. Lidera com 67 pontos – dois a mais do que o Vasco, seu maior e quase único concorrente. E, diga-se, concorrente vivo no torneio.

Tite sabe. Por isso não entra na euforia que toma conta do corintiano faltando dois jogos para o fim do campeonato. É gaúcho, mas sabe bem a história do clube que dirige, sobretudo aquela parte que diz que nada vem sem sofrimento.