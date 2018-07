Não seria bom ver um Brasil e Itália na abertura da Copa? A Fifa acha que sim

A Fifa não se dobrou ao ranking que ela mesma construiu e que apontou a França como o pior dos times europeus classificados para a Copa do Mundo, de acordo com a contagem de outubro. A França garantiu sua vaga na repescagem diante da Ucrânia, depois de virar uma derrota de 2 a 0. De acordo com as informações iniciais, o time de Ribéry deveria estar no Pote 2 do Sorteio, junto com as seleções africanas e sul-americanas que não são cabeças de chave, como Chile e Equador. Ocorre que Joseph Blatter decidiu dar à França o peso que ela tem no cenário do futebol e resgatou sua condição de campeão do mundo. Assim sendo, a França, mesmo após campanha arrastada nas eliminatórias, se junta aos grandes da Europa no Pote 4, dando ao grupo nove participantes.

Mas o que isso muda? Muda porque dessa forma, a Fifa avisa aos cabeças de chave que haverá um sorteio prévio no dia do Sorteio das chaves, sexta-feira, na Costa do Sauípe, de modo que um dos nove times europeus do Pote 4 poderá cair nos grupos de A a H. O Pote 4 tem as seguintes seleções: Holanda, Portugal, Itália, França, Rússia, Bósnia-Herzegovina, Inglaterra, Grécia e Croácia. Uma delas vai para o Pote 2. Então, se for a Itália, por exemplo, existe a chance de os italianos caírem no grupo do Brasil, e ainda a seleção de Felipão pode ter mais um rival encardido do Pote 4, que poderia ser a Holanda, por exemplo. Essa condição é possível para qualquer um dos cabeças de chave. Não digo que vá acontecer, mas pode.

Repito: isso não quer dizer que o Brasil vai encarar esses dois pesos-pesados do futebol mundial. Aliás, tomara que não, mas a possibilidade existe. Cinco grupos terão dois europeus, e três, apenas um. Pode ser também que Grécia e Croácia ou Rússia sejam sorteados no Grupo do Brasil, mas como nada vem fácil para a seleção brasileira, aconselho a torcida a esperar um desses grandes na chave. Já pensou numa abertura de Copa entre Brasil e Itália? Seria um presente para os amantes do futebol e de toda a sua tradição. Seria osso duro para os dois lados, diga-se.

A Fifa também mudou outra regra: depois de sortear as seleções em seus respectivos grupos, vai sortear em qual posição esses times se enfrentarão. Antes, a posição seguia a ordem do sorteio: o primeiro sorteado faria o primeiro jogo. Agora não mais.