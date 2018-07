‘Não sou mágico. Não fiz nada’, diz Tite após euforia do torcedor com a seleção

“Não sou mágico!” Foi dessa maneira que Tite tentou conter a euforia que toma conta do torcedor em relação ao seu trabalho na seleção brasileira, que até agora se resume a uma vitória sobre o Equador, em 90 minutos de bola rolando nas Eliminatórias da Copa. Pouco ainda, diga-se. “Não fiz nada. Deixei um bom ambiente de trabalho e coloquei os jogadores nas posições que eles ocupam nos clubes.”

O treinador da seleção é adepto de sequência e processo de trabalho, de tempo e de insistência, de repetição. Nada de novo, mas com a pitada do tempero Tite que consagrou o Corinthians nos últimos anos, e ele próprio. O treinador não vai escorregar nesta casca de banana, de achar que mudou tudo num passe de mágica. “Não dá para dizer que você estava no pior e agora voltou ao melhor. Não voltou. É um processo, é um trabalho. Nosso grande desafio é manter um padrão de atuação. São jogos com estratégias diferentes. Minha visão é a ótica do desempenho e do processo. Os resultados proporcionam isso, mas é o processo, senão ficamos indo da euforia à chateação. Futebol mexe com emoção, mas não dá para ser assim.”

Ele tem total razão. Com isso, preserva seu trabalho, contém a euforia, faz o torcedor manter os pés no chão e leva a seleção para posições mais sólidas gradativamente. Muito desse comportamento após a vitória sobre o Equador deve-se também à secura que vivia o time de Dunga, sem prestígio, sob desconfiança, com Neymar abusando dos seus direitos de craque. Tomara que mais uma vez tenhamos de engolir Neymar. Queremos isso toda vez que ele jogar na seleção. O fato é que o Brasil parece mais maduro, há novos jogadores e o treinador não deixa brechas para errar o caminho.

Como o próprio Tite disse em sua primeira entrevista, ele se preparou muito para ocupar o posto. Não é um paraquedista. É sim o ‘queridinho’ do Brasil e isso não pode se perder no primeiro tropeço. Assim como ele não quer ser elevado à condição de ‘salvador’, não quer também ser tachado como ‘fracassado’. Tite quer percorrer o caminho, longo e duro, de forma natural, olhando para frente e se aproximando sempre dos seus objetivos.