Nas rixas de torcidas, um corintiano do comando morreu em briga com palmeirenses, que agora estão em alerta para o revide

Problema insolúvel do futebol, as brigas entre torcedores de times rivais ganharam mais um capítulo no fim de semana, com novos confrontos entre palmeirenses e corintianos no dia em que o Palmeiras jogou a final da Libertadores. Um membro do comando da organizada do Corinthians foi morto. Isso significa que haverá revide. Na lei desses caras, é tudo olho por olho, dente por dente. Os palmeirenses estão em estado de alerta, principalmente aqueles que usam os uniformes da torcida. Um salve foi passado sobre essa preocupação. No Brasileirão, os rivais não se enfrentam mais. A Polícia monitora, mas está longe de saber o quê, quando e onde novas brigas vão ocorrer.

Lembrando, mais uma vez, que os clubes são parceiros, os jogadores são amigos e nenhum deles está interessado nessas brigas que matam torcedores.