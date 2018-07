Nem Love é esse atacante todo nem o São Paulo resolveu seus problemas

Da mesma forma, a vitória de 3 a 0 do São Paulo sobre o Ceará deve ser considerada como pura obrigação. Não mais que isso. Foi legal, os gols saíram e o time reagiu, mas estamos falando de um confronto de um gigante contra um nanico, que por acaso fez bom resultado em São Paulo. O Ceará, com todo o meu respeito e préstimo, está na penúltima colocação da Série B do Brasileiro. Portanto, há mais de 30 clubes entre um e outro no Nacional.