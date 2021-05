NeyDay mexe com as redes em dia que Neymar tem mais um desafio na Liga dos Campeões: é tudo ou nada

O PSG nunca ganhou uma Champions League. O representante francês com uma conquista na competição da Europa é o Olympique de Marselha, do sul da França. Nos últimos cinco anos, desde que projetou tirar Neymar do Barcelona na movimentação mais cara e ousada do futebol mundial da atualidade, o PSG planejou ser o melhor time da Europa. Desde então, amadurece seu projeto dentro e fora de campo e já se tornou um dos times mais temidos do continente. Na edição passada, chegou à final. Mas perdeu para o Bayern de Munique. Novamente tem a chance de disputar o título.

Foto: Reuters

Joga diante do Manchester City precisando reverter a derrota de 2 a 1. Aí entra Neymar e seu #NeyDay, movimento criado pelo torcedores e seguidores do atacante brasileiro nas redes sociais toda vez que ele entra em campo. Neymar é o único a ter isso no futebol mundial. Nem Messi nem Cristiano Ronaldo mexem tanto com seus seguidores como o brasileiro. Todos querem vê-lo em ação na Champions League. Neymar é o cara.

A classificação passa pelos seus pés em Manchester nesta tarde no Brasil, a partir das 16h, no canal do meu amigo @andrehenning75, o TNT Sports. Se Neymar conseguir fazer em campo o que o PSG precisa, dois gols, ele dará passo importante para a conquista e para sua coroação individual, entrando de vez na briga para ser o melhor do mudo. Esse momento parece estar chegando para o brasileiro. Neymar está mais concentrado nos jogos e no seu trabalho. Vale ressaltar que estou batendo três vezes na madeira para não quebrar a cara. Mas esta é a impressão sobre o jogador neste momento. Ele não deixou de fazer o que gosta e está jogando e se dedicando mais ao projeto do PSG e ao seu também.

Se não ganhar, se o PSG for eliminado pelo City, de Pep Guardiola, que também não tem nenhuma taça da Champions League, Neymar e o clube francês voltam para a estaca zero. Pode acontecer e é o mais provável, uma vez que o time inglês atua em sua casa e tem a vantagem dos 2 a 1. Guardiola já disse que não vai dar campo para Neymar e Mbappé, machucado, mas que viajou com o grupo e deve ir para o jogo no sacrifício. Jogar na correria com esses dois não é uma boa para o City. O jogo do time inglês estará no meio de campo, explorando a saída rápida, uma vez que atua pelo empate. Se o PSG cair, Neymar dará atenção à sua renovação de contrato ou nova transferência. Em se tratando de Neymar, tudo pode acontecer.

TÍTULOS DA CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid – 13 vezes

Milan – 7

Bayern de Munique – 6

Barcelona – 5

Ajax – 4

Manchester United – 3

Internazionale – 3

Juventus – 2

Porto – 2

Benfica – 2