Neymar e Michael Jordan num comercial de empresa esportiva

Confesso que não vi o vídeo abaixo quando ele foi divulgado no começo no mês, mas fiquei impressionado com a proposta da empresa de material esportivo de proporcionar o encontro de Neymar e Michael Jordan. Fiquei pensando que esses eventos e a vida que o jogador brasileiro leva em função do que representa no futebol talvez o façam sair do caminho com facilidade. Para mim, Jordan tem no basquete e no esporte mundial o mesmo peso de Pelé no futebol. Ficar ao lado do eterno astro da NBA deve ter um significado gigantesco para o menino que saiu faz pouco tempo de Santos. Com o perdão da comparação, seria a mesma coisa que um juvenil participasse de uma série de comerciais ao lado de Pelé. O menino subiria nas nuvens. Difícil manter os pés no chão nessas situações.

Neymar já fez muito pelo futebol, mas ainda falta fazer muito mais. Jordan cumpriu sua missão no basquete como nenhum outro e jamais terá rival capaz de derrubar ou diminuir seus feitos, mesmo que os números já possam desmentir isso. Viver com esses caras, passar horas ao lado deles, compartilhar histórias com verdadeiros mitos, como Jordan, deve pirar qualquer um, transformá-lo em algo que talvez não seja, extrapolando limites e padrões. Então, não dá para se surpreender mais com algumas atitudes de Neymar. Sua vida está acima dos mortais. É muita coisa para um rapaz tão inexperiente.