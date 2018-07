Neymar e Ronaldinho já salvaram a temporada

Eu disse aqui que Santos e Flamengo seria uma dessas partidas de ecoar por dias, semanas até. E assim será. Que jogo! Nove gols. Duas equipes jogando pra frente. Sem medo. Sem receio. Neymar, segundo um companheiro aqui da redação, fazia sua melhor apresentação da carreira. Exagero? Para ele não. Neymar só não fez chover na Vila.

Mas também havia outros jogadores endiabrados em campo, e do outro lado. Ronaldo Gaúcho infernizou a defesa santista, fazendo corações bater acelerados no estádio. O gol dele de falta, o quarto do Fla, foi qualquer coisa de genial. Cobrou rasteiro enquanto a barreira pulava. E ainda faria mais um, o da vitória por 5 a 4.

Thiago Neves também aprontou. Era cá e lá. Lá e cá numa velocidade e qualidade de encher os olhos. Não havia chance para as defesas.

Golaço

Neymar talvez tenha feito um dos gols mais bonitos do campeonato, o terceiro do Peixe. É gol para ver e rever e bater palma. Ele passa por dois, mas deixa o último marcador a ver navios.

Elano

Houve também uma lambança dessas de pedir explicações. Foi o pênalti cobrado por Elano ainda no primeiro tempo. Uma cavadinha que fez a bola parar nas mãos de Felipe, que saiu fazendo humilhantes embaixadas. Vale ver e rever, sobretudo quem não é santista. Elano saiu vaiado aos 37 minutos do segundo tempo, quando o Fla já vencia após virar um 3 a 0 na casa do Santos. Que jogo!

VEJA OS GOLS

