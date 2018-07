Neymar em dose dupla: réplica do craque em tamanho natural

Neymar em dose dupla. Assim mostram as imagens divulgadas pelo Barcelona de Neymar e sua estátua, de Madame Tussauds. É muito igual, tipo irmãos gêmeos. Neymar fica embasbacado com sua cópia. Na produção, o atacante aparece com a camisa da seleção brasileira e não com o uniforme do Barcelona, muito provavelmente por um pedido seu. Neymar está de férias e dessa forma, pela primeira vez desde que foi convocado para seleção, vai acompanhar o Brasil na Copa América Centenária, nos Estados Unidos. Ele não foi chamado por Dunga porque o Barcelona não aceitou sua convocação. O clube catalão exige que ele descanse. Neymar estará, no entanto, com a seleção nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto.