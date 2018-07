Neymar já é tudo isso mesmo?

Vi domingo o garoto Neymar sendo premiado no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, que acompanho muito antes de me tornar jornalista. O que me chamou a atenção, juro, foram os enormes brincos de brilhantes que o atacante do Santos carregava na ponta das orelhas. Não sei se ele usava os brincos ou se os brincos tinham um garoto pendurado pelas orelhas. Nada contra. A juventude sempre foi irreverente e ganhou respeito desde aquele maio de 1968 na França. Tenho uma filha de 8 anos que pra tudo tem resposta, e na ponta da língua.

Mas o caso de Neymar é diferente. Sei que as pessoas que cercam esse excelente jogador tentam fazer dele uma referência, um exemplo a ser seguido, um craque midiático como é Ronaldo, por exemplo. Ocorre que Neymar ainda precisa comer muito arroz com feijão para ser o cara, precisa ganhar muito mais campeonatos para conseguir seu lugar entre os melhores do Brasil e do mundo. Como Ronaldo conseguiu um dia. Temo que o que estão fazendo com ele seja o mesmo que colocar a carroça nas frente dos bois.

Aqueles enormes brincos me chamaram mesmo a atenção. Já vi tantos candidatos a craques ter o mesmo comportamento e depois sumir do mapa, encerrar a carreira em times menores e esquecidos pelo torcedor… Confesso preferir o estilo de Paulo Henrique Ganso, do mesmo Santos. Mais discreto, menos menino, mais pé no chão, menos topa tudo por dinheiro. Espero estar errado sobre Neymar e que ele consiga ir longe. Já deu provas que sabe muito de bola.