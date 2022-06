Neymar marca duas vezes de pênalti e chega à marca de 73 gols na seleção, faltando cinco para superar Pelé, com 77

Neymar se aproximou um pouco mais de Pelé na quantidade de gols marcados pela seleção brasileira em partidas oficiais. Agora, o atacante do PSG tem 73 tentos contra 77 do Rei do Futebol, que tem 81 anos. Neymar fez dois mais de pênalti no amistoso com a Coreia do Sul nesta quinta-feira. Ele já era o segundo maior artilheiro do Brasil. É bem provável que o jogador iguale ou até supere Pelé nesta temporada, com mais amistosos e a Copa do Mundo do Catar, marcada para começar em novembro. Na segunda-feira, o Brasil encara o Japão.

Seus números em Mundiais são bons. Na verdade, na Copa do Brasil, em 2014, a primeira em sua carreira, Neymar marcou quatro gols. Ele fez cinco partidas apenas. Se machucou no jogo contra a Colômbia, em Fortaleza, e não atuou diante dos alemães na semifinal nem na disputa do terceiro lugar com a Holanda. O Brasil perdeu as duas partidas. Na Rússia, quatro anos mais tarde, mais maduro e já sentindo o dissabor de fracassar em um Mundial, ele balançou a rede apenas duas vezes. Em 2018, a seleção de Tite, que tinha Neymar como principal jogador, parou diante da Bélgica: derrota de 2 a 1 e volta para casa mais cedo.

CBF

Tite foi mantido no posto após o Mundial russo e agora terá nova chance de se dar bem, e no ano em que o torcedor brasileiro vai comemorar os 20 anos da conquista do penta, na edição da Coreia do Sul e do Japão, sob o comando de Felipão, e que tinha cinco jogadores acima da média: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Roberto Carlos.

No Catar, Neymar continua sendo a única estrela da companhia, embora o elenco seja renomado e de boa qualidade. A lista de Tite ainda não está fechada, mas não há dúvidas de que Neymar estará nela. Só não vai para o Catar se não quiser ou se sofrer alguma contusão mais séria, a ponto de não ter tempo para se recuperar. Em 2002, Ronaldo também estava machucado e fez um tratamento antes e durante a competição. Marcou dois gols na final contra a Alemanha e foi campeão.

Neymar já disse que a Copa do Mundo do Catar poderia ser sua última. Se isso acontecer, ele daria adeus à seleção. Daí a marca seria importante para ele neste ano, aos 30 anos. Pelé se despediu da seleção brasileira após a Copa do Mundo do México (1970). Foi em 1971, aos 31 anos. Não quis mais. Ele poderia jogar no Mundial de 1974. Neymar, se parar, vai querer bater a marca do Rei. Faltam cinco gols para isso.