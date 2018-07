Neymar não sabe perder e a seleção vive num mundinho só dela

De tudo o que ouvi, li e vi sobre a expulsão de Neymar e a derrota da seleção brasileira para a Colômbia na Copa América, quarta-feira, a maior conclusão que tiro é que o Brasil não sabe perder e ainda se acha acima dos rivais sul-americanos. A entrevista de Daniel Alves após o jogo foi de outro mundo, como bem disso Maurício Noriega, comentarista da SportV, que fazia a transmissão do jogo em Santiago. Daniel, que é bom jogador, discursava como se a seleção tivesse massacrado a Colômbia, como se os adversários tivessem caçado Neymar e como se a arbitragem tivesse dado uma mão ao rival. Ora, nada disso aconteceu. O Brasil não jogou nada, a Colômbia foi melhor, Neymar errou muito e o juiz nada fez para atrapalhar o time de Dunga.

Fico me perguntando que jogo Daniel Alves viu. Essa postura não é isolada do lateral do Barcelona. Todos os jogadores da seleção agem da mesma forma quando o time decepciona, não ganha, joga mal. A culpa nunca é dos nossos jogadores, do nosso esquema tático, das substituições erradas do treinador. Nem mesmo depois da surra para a Alemanha na Copa de 2014, o Brasil reviu sua postura diante dos oponentes. Sim, ainda somos cinco vezes campeões do mundo, mas com o futebol que estamos apresentando e dada a carência de bons jogadores, é bem provável que paremos no penta. De 2002 para cá, perdemos as Copas de 2006, 2010 e 2014, em casa, e não temos qualquer perspectiva para o Mundial da Rússia ou do Catar, que está muito mais longe.

Nosso único craque, Neymar, age com intempestiva revolta quando as coisas não dão certo em sua vida, dentro e fora de campo. Que ele carrega o time nacional nas costas, não há dúvidas, mas parece ser incapaz de terminar um torneio. Seu destempero tem atrapalhado sua carreira – gracinhas à parte, como a que ocorreu na partida do Barcelona e Atlético Bilbao pela Copa do Rei.

Contra o Peru, o jogador falou o tempo todo com a arbitragem, reclamando e gesticulando sem parar. Da mesma forma, peitou o juiz chileno no jogo contra a Colômbia, discutiu e empurrou rivais como se isso o fizesse melhor, ou como se essa fosse a função de um capitão. Não é. Deveria ser o contrário. O capitão tem a responsabilidade de acalmar os ânimos quando eles estão à flor da pele, de mostrar equilíbrio nas horas turbulentas, como quando nada dá certo para a equipe, e segurar seus jogadores nas confusões e não provocá-las. Isso sem falar que atirar a bola num colega de profissão após o jogo, como fez contra Armero, é de uma deslealdade baixa.

Ninguém me tira da cabeça que Neymar se abalou com o novo processo aberto na Espanha contra ele e seu pai sobre sua negociação do Santos com o Barcelona. Há indícios de desvio de dinheiro. Esse é o único fato de que se tem notícia de sua apresentação contra o Peru, que foi genial, para a partida diante dos colombianos. Neymar misturou tudo. Teme a Justiça espanhola, talvez pela vergonha de ter de devolver dinheiro e assumir a culpa das ações do pai, e leva isso para campo. O jogo nem estava tão tenso assim para aprontar tudo o que aprontou. Neymar não transa bem com as derrotas e os fracassos, e isso é bom, mas ninguém ganha sempre, nem ele, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, nem a seleção. E não será na marra que ele mudará isso.

SUSPENSÃO

As conversas de bastidores é grande para que o Comitê Disciplinar da Conmebol aplique apenas um jogo de pena a Neymar, entendendo que ele não provocou nem teve culpa na sua expulsão, a sexta da carreira e a primeira com a seleção. Contra a Venezuela, domingo, é certo que ele não jogará. A discussão se dá de domingo para frente. Todos os times no grupo estão com 3 pontos. Se o Brasil passar, Neymar poderá também ficar fora da partida das quartas se a pena foi de dois jogos e assim por diante. A Conmebol não é muito rigorosa em suas regras, tampouco organizada para levar o regulamento da Copa América com rigor. Cheira a pizza. A decisão sai nesta sexta.