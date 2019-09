Neymar não terá vida fácil no PSG e já sentiu isso em sua estreia na temporada, com vaias e xingamentos

A volta… Neymar tem um caminho longo para percorrer no PSG. Se ele cumprir seu contrato, serão mais três anos. Duvido que fique tudo isso. Neste sábado, ele sentiu que sua vida em Paris não será mais fácil. Em sua reestreia no PSG depois de forçar a barra para sair, o atacante brasileiro foi xingado e duramente vaiado pelos torcedores que outrora o reverenciavam.

Após desdenhar o PSG… O amor entre o camisa 10 e os franceses acabou e não voltará mais a ser igual antes. Torcedor no mundo inteiro é igual quando se desdenha seu time. E Neymar virou as costas para o PSG, ironizou uma derrota histórica na Liga dos Campeões da Europa para o Barcelona, quando Neymar era do time espanhol. Isso não se faz. Isso tem um preço.

Duro golpe… O pai de Neymar também foi condenado pelos parisienses do PSG. Ironizado. Defenestrado. Tudo porque, na visão dos franceses, Neymar pai só pensar em vender o filho, só pensa em ganhar mais e mais dinheiro, dando de ombro para contratos assinados e conversas olho no olho. Foi um duro golpe para Neymar em campo.

Colhe o que plantou… A diretoria do PSG tentou de todas as maneiras minimizar essa recepção negativa, que sabia de antemão que aconteceria. Não deu certo. Neymar paga pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Colhe o que plantou. Simples assim. Ele terá de suportar esse clima, que imagino não acabará até ele ir embora.

Um inferno… Muito provavelmente Neymar será vendido no fim do ano. Certamente não ficará mais uma temporada em Paris. Ele, agora, não poderá sequer andar pela cidade luz, frequentar os melhores restaurantes, se juntar com amigos em algum lugar público. Pela mostra dada neste sábado em campo, a vida do jogador brasileiro será a partir de agora um verdadeiro inferno. Não me surpreenderia se ele se machucar de novo. Tenho dúvidas se as vaias não vão prejudicar seu futebol no Paris.