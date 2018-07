Neymar: nota 10 no carnaval

O compromisso com patrocinadores tem feito Neymar voar de um lado a outro do Brasil neste carnaval. Depois de passar dois dias na folia da Bahia, o atacante do Santos mostrou disposição para treinar na tarde de segunda-feira no CT Rei Pelé. Chegou animado sem abusar tanto dos copinhos de água.

Depois do treino, o garoto zarpou novamente para a folia. Pegou uma ponte-aérea São Paulo-Rio e lá estava Neymar na segunda noite do melhor carnaval do planeta. Às 11 horas da manhã desta terça-feira, o soldado se reapresentou ao comandante Muricy Ramalho, em Santos.

Notícia ainda não confirmada em Santos dá conta de que Neymar foi de madrugada ainda para o CT do clube com medo de perder o horário. Dormiu algumas horas no hotel do Santos. Tomou café e treinou como se nada tivesse acontecido nas últimas 72 horas de sua vida.