Neymar pai tinha autorização de vender Neymar filho com aval do Santos

Depois de 20 dias de férias, um retorno quente. Neymar acabou com as dúvidas sobre a autorização de sua venda para o Barcelona, conduzida por seu pai. O presidente do Santos até então, Luis Alvaro, disse desconhecer tal autorização. Foi pego de ‘surpresa’ agora com o documento de 8 de novembro de 2011, véspera de ter anunciado sua permanência no clube santista em bravatas da diretoria santista. O presidente jurava que não existia nada e que sua pedra preciosa ficaria na Vila até depois da Copa. Nesta semana mesmo, Luis Alvaro disse não saber de nada. A autorização divulgada por Neymar está assinada por ele. E cá entre nós, Neymar é grande demais para ter um documento em seu nome assinado pelo presidente por acaso, ou sem a devida leitura.