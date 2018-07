Neymar pede desculpas a todos que ofendeu em seu Instagram

Neymar voltou a postar no seu Instagram depois de ofender o torcedor brasileiro e os críticos, chamando-os de ‘babacas’ porque começariam a criticar a seleção brasileira após o fracasso do Brasil na Copa América dos Estados Unidos, com a derrota para o Peru por 1 a 0. De volta ao País nesta terça-feira, o jogador do Barcelona, que passa férias e por isso não atuou na competição, disse que em ‘cinco minutos no Brasil, percebeu o quanto repercutiu mal suas declarações’. Veja o que ele escrever, tentando se desculpar e mostrando que não havia entendido nada do que ocorreu com a seleção na competição, ferindo o sentimento dos que ‘amam’ o Brasil em campo.

REPRODUÇÃO DO TEXTO DE NEYMAR

Meus cinco minutos no Brasil foram suficientes para perceber que meu post/desabafo no Instagram tinha tido uma repercussão negativa, gigante por aqui. O que ouvi das pessoas que me receberam no aeroporto foi que eu “me excedi”… Admito… Sim, eu “me excedi. PEDIR DESCULPAS a todos os que se sentiram ofendidos é o mínimo que posso fazer.

Escrevi aquilo após o resultado do Brasil contra o Peru, e fiquei muito chateado com a eliminação e revoltado com as palavras que ouvi e li dirigidas aqueles atletas, afinal sou parte daquele grupo. Há uma minoria que também “se excede” com o microfone ou a caneta em mãos, mas como disse, é uma minoria. Mirei em meia dúzia e acertei em milhares, milhões… Acabei de ler um artigo do Renato Rodrigues, da ESPN, com o título ‘Neymar expôs o “nós contra eles”, que não é bom para ninguém no futebol brasileiro’. Concordo com ele. Essa discussão não é boa para o nosso futebol e sem querer caí na armadilha.

A camisa amarela é muito vitoriosa e para voltarmos a vencer precisamos estar juntos e principalmente nos respeitarmos e conhecermos as dificuldades uns dos outros. E no meu post faltei com o respeito com todos, jornalistas e fãs. Agora é pedir desculpas e seguir em frente, aproveitar o restante de minhas férias e daqui a pouco começar a preparação para as Olimpíadas. É o nosso objetivo agora.