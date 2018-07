No balanço de 2014, Palmeiras arrecada R$ 202,6 milhões e gasta R$ 181,8 milhões

O Palmeiras divulgou nesta quinta-feira seu balanço da temporada de 2014, sob a gestão do presidente Paulo Nobre. Até o dia 31 de dezembro de 2014, o futebol profissional do clube, carro-chefe de tudo o que aconteceu no Palmeiras, arrecadou R$ 202,6 milhões a título de receitas operacionais. No mesmo período, o Palmeiras divulga como despesas operacionais a quantia de R$ 181,8 milhões. Portanto, numa conta simples, o clube teve lucro de R$ 20,8 milhões.

Vale ressaltar que o balanço dos clubes de futebol é um compromisso com a Receita Federal, e tudo o que consta nele é provado e tem de ser verdadeiro, para que não haja multas futuras. Sonegar ou esconder é crime.

ABAIXO, O RESUMO DO BALANÇO DO PALMEIRAS



Receitas Operacionais

Direitos de transmissão de TV – R$ 80,6 milhões

Publicidade e patrocínio – R$ 16,9 milhões

Arrecadação de Jogos – R$ 23,1 milhões

Negociação de atletas – R$ 61,3 milhões

Timemania e outros – R$ 20,5 milhões

TOTAL – R$ 202,6 milhões

Despesas Operacionais

Pessoal e encargos sociais – R$ 53,2 milhões

Amortização direitos de imagem – R$ 25,6 milhões

Amortização direitos econômicos – R$ 60,8 milhões

Despesas com jogos – R$ 14,5 milhões

Amortização baixa de gastos com atletas – R$ 2,2 milhões

Direitos de Arena – R$ 3,5 milhões

Despesas gerais e administrativas – R$ 21,4 milhões

Depreciação e amortização – R$ 117 mil

TOTAL – R$ 181,8 milhões

ALGUNS OUTROS DADOS DO BALANÇO

O futebol de base do Palmeiras arrecadou apenas R$ 32 mil com a Timemania, loteria da Caixa Econômica Federal, em 2014, e registrou gasto anual de R$ 20,5 milhões. Da mesma forma, o clube social do Palmeiras divulga receita de R$ 41,4 milhões, e despesas na casa dos R$ 40,8 milhões, o que informa que o clube se banca com pequena sobra.