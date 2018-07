Nobre precisa colocar a mão em vespeiros do Palmeiras, como a situação insustentável de Valdivia

Até mesmo os investidores do contrato de Valdivia estão com a pulga atrás da orelha. Sabem que perdem dinheiro a cada dia que o jogador fica fora da equipe. Osório Furlan Júnior, que investiu quase R$ 6 milhões para trazer o Mago de volta ao Palmeiras em 2010, talvez nunca mais recupere o montante investido. São mais de dois anos sem retorno, a não ser uma boa apresentação aqui, outra ali, e nada mais. Nesse tempo, o investidor também viu o Palmeiras cair de divisão no Campeonato Brasileiro, de modo a aumentar a desvalorização do meia chileno.

Valdivia bate no peito e diz que quer continuar no Palmeiras, mas não faz nada para isso. Parece jogar com os dirigentes do clube o teste da paciência. Não há nesse momento time interessado em seu futebol. Então, vai ficando na Academia, recebendo salário e dando nada em troca. Mas talvez Valdivia não seja o único responsável por essa situação. O departamento médico do clube também precisa responder por isso. Médico e físico. Essa história de o torcedor ver Valdivia machucado e fora do time já se tornou insuportável.

Paulo Nobre, o homem eleito para colocar o Palmeiras nos trilhos, também precisa atuar com mãos de ferro e colocar a mão em vespeiros para ajeitar o que está errado. E a situação de Valdivia já passou do tolerável. Alguma coisa há de errado com o atleta, que deveria retornar ao time neste fim de semana, mas sentiu novamente dores musculares e agora não tem mais prazo para jogar. Nas devidas proporções, Valdivia é para o Palmeiras o que foi Adriano para o Corinthians e Flamengo: uma montanha de problemas, de saída de dinheiro fácil sem qualquer retorno em campo.

O Palmeiras precisa deixar de ser uma ‘institução de caridade’, que é o que parece em relação a algumas situações do futebol. Brunoro, o braço-direito de Paulo Nobre, sabe muito bem do que estou falando. E sei também que ele planeja um Palmeiras bem mais profissional do que este que encntrou em seu retorno. Isso é iminente e urgente. Não dá para virar o meio do ano sem ter a casa minimamente arrumada.

E essa reforma passa pela situação de Valdivia e do departamento médico do clube. Doa a quem doer.