No Morumbi, Aidar caminha quase que sozinho no comando do São Paulo

A situação político do São Paulo não deve se sustentar como está, em silêncio, até o fim do mandato do presidente Carlos Miguel Aidar. Muitos cardeais do Morumbi admitem pelos corredores do clube o erro que foi entregar o bastão para o dirigente, como queria e lutou para ser o então amigo e cabo eleitoral Juvenal Juvêncio.

Aidar e Juvenal, como todos sabem, não estão mais juntos. O atual presidente demitiu seu antecessor por divergências de ideias, para dizer o mínimo. O São Paulo tinha dois ou três grupos fortes politicamente, e alguns outros de menor expressão. Com o rompimento com Juvenal, Aidar criou mais uma turma de peso no Morumbi. Refiro-me ao aliados de Juvenal, que estavam com ele e não estão mais.

Juvenal permanece quieto, mas certamente está costurando medidas para enfraquecer o novo comandante. Há ainda a turma de Leco, outra força dentro do Morumbi. Leco é presidente do Conselho, colocado lá pelas mãos de Juvenal, portanto, não seria demais supor sua fidelidade ao antigo presidente. Leco era oposição a Aidar, mas decidiu fazer o jogo em pedido de Juvenal.

As forças e articulações se mexem nos bastidores do clube. A dívida financeira, como reclamou Aidar, é mesmo alta e fora da realidade que esperava. Ninguém sabe ainda o que fazer com ela, e qualquer decisão mais drástica será tomada somente em 2015. A falta de dinheiro e as contas para pagar implicam em deixar projetos de lado nesse momento, como aquele que previa a cobertura do estádio.

Já há vozes no São Paulo que dizem que a cobertura do Morumbi não é mais prioridade nem será por algum tempo, que o estádio, do jeito que está, atende às exigências. O principal agora é assinar com o novo fornecedor de uniforme, uma vez que a Penalty não deverá mesmo ficar. Puma e Adidas estariam em negociação. O futebol tem a chance de ajudar o clube na próxima temporada caso o São Paulo confirme sua participação na Libertadores. Tirar o caneco do Brasileirão do Cruzeiro seria façanha pra lá de especial nesse momento. Financeiramente falando, claro. Do ponto de vista de político, Aidar terá problemas em 2015.