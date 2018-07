Dunga terá de explicar o corte de Maicon até para não carregar o que não lhe pertence

O afastamento de Maicon da seleção brasileira por motivos que a comissão técnica esconde de todos (um jonal italiano publicou que o lateral abusou do dia de folga e chegou no hotel onde o time estava concentrado às 7h da manhã, quando o estipulado era 20 horas do dia anterior) vai ser um problema para a convivência de Dunga com os jogadores. Se realmente esse for o motivo do afastamento, Dunga terá o grupo nas mãos de agora em diante, e Maicon servirá de exemplo para que todos os outros passem a cumprir os horários estipulados pelo treinador e sua comissão. Desse ponto de vista, num dia de folga, Dunga está mais do que certo de cortar o jogador que não cumprir o combinado. Até porque esses combinados são feitos olho no olho, com os líderes da equipe, ou com todos juntos.

E cá entre nós, pedir para chegar às 20 horas num dia inteiro de folga não é demais. Portanto, se Maicon realmente cometeu a falha, não há outra decisão que não o seu corte. Legítimo. Ocorre que Dunga tem outras manias, como horários para café, vestimentas, condutas no dia a dia, moderação ao uso das redes sociais, e tudo isso, da mesma forma, na cabeça do treinador, é falta grave. Talvez Dunga não tenha revelado nada até para proteger o jogador, sabe-se lá porque, uma vez que ele não cumpriu com o estabelecido e o deixou numa condição de saia justa.

Mas e se for por motivo menor, menor do ponto de vista do senso comum? Lembro-me que na Copa do Mundo da África do Sul, os jogadores de Dunga temiam e viviam assustados com a imprensa, mesmo os mais chegados e animados, como era Robinho. Estavam sempre na defensiva, assim como todos os membros da comissão técnica, do roupeiro ao médico. Defino por coisa menor um atraso para o café ou na hora de despertar, uma saída para o treino, ou algo do tipo. Esse é o problema. Não sei se Dunga estaria preparado para conviver com essa garotada de cabeça diferente. A seleção como era antigamente não existe mais, assim como o mundo.

Imagino a conversa que Dunga teve ou vai ter com Neymar, o jogador pop do futebol moderno, tão famoso quanto Cristiano Ronaldo e Messi, talvez mais conhecido que Pelé. Como frear esse menino nas redes sociais, por exemplo? Neymar é uma máquina de notícias e propaganda dele mesmo. Felipão, na Copa do Mundo, entendeu tudo isso. Duvido que Dunga entenderá. O fato é que Dunga precisa se explicar sobre o corte de Maicon até para poder trabalhar com mais tranquilidade e não pesar sobre seus ombros o que não lhe pertence.