O Ajax, campeão holandês e sensação na Liga dos Campeões, já fez consulta sobre Antony

Com a possível venda de David Neres, o Ajax está de olho em outro atacante do São Paulo. Já fez até consulta por Antony, o garoto de 18 anos que assumiu posição no time e virou titular de Cuca. Não há negociação neste momento. E talvez nem haverá porque os holandeses estariam dispostos a pagar os 50 milhões de euros da multa rescisória do jogador. Isso dá R$ 210 milhões. Se a proposta chegar ao São Paulo, dirigentes do clube não vão dizer “não”. Na verdade, não há como dizer “não” nesse momento, com o São Paulo ainda precisando baixar sua dívida e pagar suas contas. É muito dinheiro para não aceitar a negociação. Todos sabem que o clube precisa de títulos urgentemente, mas também de dinheiro. A dívida do São Paulo é de R$ 270 milhões. A venda de Antony daria quase para zerar esse montante. O jogador tem contrato até 2023.

Com a proposta nas mãos, a única chance de o negócio com o Ajax não dar certo é se o jogador preferir permanecer no Brasil, disputar mais algumas temporadas com a camisa do São Paulo, amadurecer e, aí sim, se mandar para a Europa. O Ajax, campeão holandês deste ano e sensação na Liga dos Campeões, é um clube de segundo escalão do futebol europeu.