O Atlético-MG não é o Flamengo, e Ronaldinho sabe disso

Ronaldinho comeu a bola na partida contra o Fluminense, comentada no Brasil todo após a vitória dos mineiros por 3 a 2. Foi, de fato, um jogaço, desses de encher os olhos do torcedor e de ecoar durante a semana. Ronaldinho não fez gol, mas participou dos três do seu time, e de algumas outras tantas jogadas ofensivas. O meia se reencontrou no Atlético-MG. Mas por quê? O que tem o Atlético de diferente do Flamengo?

A resposta está no seu presidente.

Alexandre Kalil não é Patrícia Amorim. Alexandre Kalil não dá beijinho em jogador quando ele chega ao clube ou participa de algum evento. Alexandre Kalil estende a mão, mas cobra fidelidade, compromisso, envolvimento e trabalho. Alexandre Kalil não é um presidente de meias palavras. Certa vez ele disse com todas as letras e com seu ‘mineirês’ característico que jogador nenhum bate boca com o presidente. Porque se isso acontecer, ele, o presidente, manda encerrar o contrato do jogador. Simples assim. Kalil impõe seu comando no Atlético Mineiro. Certo ou errado, existe um comando claro e bem definido. O presidente e seus pares mandam, os jogadores e a comissão técnica obedecem.

Ronaldinho, com toda a sua história, entrou no esquema. Essa era a condição para a sua contratação. Quando se estabelem regras e condutas, tudo fica mais fácil. No caso do Flamengo, isso nunca foi cristalino. Nem com Ronaldinho nem com Adriano, por exemplo. O atacante que tenta se recuperar na Gávea é tão vítima quando algoz da situação do clube. Ele finge que se esforça, o clube finge que ele está se esforçando… e o Brasileirão vai chegando ao fim sem que Adriano dê um único chute na bola.

Essa é a diferença. E o resultado disso está na tabela de classificação. O Atlético Mineiro é o único capaz de tirar o caneco do Fluminense. O Flamengo ainda luta para escapar do rebaixamento. É fato também que há mais flamengos no futebol brasileiro do que atléticos. E isso é uma pena.