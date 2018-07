O basquete de Neymar, Messi e Mascherano no Barcelona

O Barcelona também treina a habilidade de seus jogadores no basquete, como mostra o vídeo de uma gravação do clube na semana passada, portanto, antes dos jogos da Ligas dos Campeões desta terça e quarta. As imagens revelam Messi, Neymar e Mascherano fazendo altinhas com a cabeça, sem deixar a bola cair, com o desafio de fazer a cesta. Confesso nunca ter visto esse tipo de brincadeira no futebol brasileiro, mais acostumada a mostra a habilidade de seus jogadores com os pés no futevôlei. É claro que tudo é uma brincadeira para alegrar a parte física no trabalho.