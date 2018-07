O Brasil continua soberbo, como foi na África do Sul

O empate em 2 a 2 da Seleção Brasileira com o Paraguai expôs mais uma faceta dos comandados de Mano Menezes: a soberba. Esses meninos que ainda não ganharam nada com a amarelinha se acham a principal força da América do Sul, e vão jogando como se estivessem descendo a ladeira.

É preciso muito mais que isso. Refiro-me a Neymar, Ganso (esse um pouco menos), Robinho, Pato, André Santos (que é jogador de clube e não de seleção) e tantos mais que já foram mais comprometidos, mas que agora vestem a camisa com displicência, como se estivessem num casado contra solteiro em que a motivação é o churrasco no fim da partida. Seleção é coisa séria.

Mano também tem culpa no cartório. É preciso admitir que seu trabalho está ruim, é fraco, não produz nada nem mesmo sendo adepto dos treinos fechados – uma tremenda enganação de técnico que se espalha pelo futebol brasileiro. Claro. Porque o treinador fecha o treinamento, mas o time não apresenta nada de diferente na partida. Alguma coisa está errada.

Como diria Mané Garrincha (esse sim bom jogador), é preciso começar a combinar com os adversários. As explicações de Mano não convencem mais. Até quando ele vai dar a desculpa de que o time vive uma reformulação? A verdade é que há jogador de clube e jogador de seleção, técnico de clube e técnico de seleção. Talvez Mano ainda esteja deslumbrado com a CBF, com Ricardo Teixeira, com a amarelinha, com a imprensa internacional. E não esteja à vontade no cargo.

Sua escolha por Jadson não tem explicação. Nada contra o jogador, que ele conhece desde as bases do Inter. Mas antes de fazer o gol, Jadson já tinha amarelo e escapou por pouco de tomar o vermelho. Tanto foi mal que o próprio Mano o sacou da equipe no intervalo.

É preciso mais humildade e muito mais trabalho.