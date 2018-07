O cenário econômico do futebol brasileiro está mudando

A oferta de 40 milhões de euros do Corinthians para contratar Carlitos Tevez muda o patamar do futebol brasileiro. Que Brasil, Índia e China (não nessa ordem) mandam no cenário econômico mundial, todo mundo já sabia. São mercados atraentes em todos os sentidos, tanto de consumo quanto de mão de obra. O futebol pega carona nessa condição e talvez tenha sido um dos primeiros negócios a acreditar que é possível subir um degrau.

Há pouco mais de cinco anos, as ofertas para contratar no Brasil eram na casa dos 800 mil reais, 1 milhão de reais para pagar a perder de vista, em prestações. O nosso negócio era vender. Kaká foi negociado por 8,5 milhões de dólares. Agora também somos compradores. E com cifras de fazer o atleta pensar.

O salto em relação ao pagamento dos direitos de TV tem tudo a ver com isso. A Globo paga mais. E a Record, que ainda não conseguiu entrar na briga, vai pagar muito mais ainda. Os clubes também acordaram e começam a ter departamentos de marketing e de venda mais antenados com a realidade do futebol. Estamos falando de muitos consumidores.

O Corinthians ganhou dinheiro com Ronaldo. O patrocinador veio e gostou da brincadeira. Foi bom para as duas partes, clube e investidor. Trazendo Tevez ou qualquer outro figurão, o Corinthians vai ter no elenco ferramenta de fazer dinheiro. E isso, com o tempo, vai se espalhar pelo futebol brasileiro. Os grandes clubes farão o mesmo.

Não vamos mais repatriar ou contratar estrangeiros em fim de carreira. Vamos buscar o cara no auge, como faz ou fazia o futebol europeu. Há muitos clubes lá quebrando. Aqui, o dinheiro está entrando. A última renda do Corinthians foi de 1,3 milhão de reais. É muito dinheiro para um jogo de primeiro turno.

Pode demorar um pouco mais, mas esse cenário vai mudar. O Brasil vai ser o porto de grandes jogadores. Anota aí.E os clubes já perceberam essa virada.