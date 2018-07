O clássico Real Madrid x Barcelona, sábado, pode ajudar o Santos no Japão

O Santos pode tirar proveito da partida que o Barcelona tem de fazer contra o Real Madrid neste fim de semana pelo Campeonato Espanhol. Neymar, Ganso e companhia já estão no Japão treinando para o Mundial de Clubes da Fifa. Portanto, estarão mais descansados fisicamente e emocionalmente do que os rivais espanhóis.

E todo mundo sabe o que significa lá na Espanha o clássico entre Barcerlona e Real Madrid. É tão grande ou ainda maior quanto um Palmeiras e Corinthians, Inter e Grêmio, Flamengo e Fluminense; Atlético e Cruzeiro. E o Barça só vai para o Japão depois dessa partida.

O único problema é o desgaste dos jogadores brasileiros, todos em fim de temporada, justamente o oposto da turma de Lionel Messi. E isso conta também. Mas como para nós brasileiros a conquista do Mundial da Fifa vale mundo, não tenho dúvidas de que Muricy Ramalho vai cobrar a última gota de suor desse elenco.

É, de fato, hora de dar aquele algo mais que todo mundo fala no futebol, mesmo que para isso os jogadores que mais atuaram na temporada só voltem a aparecer em fevereiro de 2012 na Vila. Está valendo.

Voltar com a taça de campeão do mundo é tudo o que o torcedor do Santos mais sonha. Para Neymar, o craque que o mundo aprender a ver, seria o encerramento de um ano magnífico.