O Corinthians com Adriano, Alex, Luisão e Cristian. É o sonho de Andres

O JT desta quinta-feira, em reportagem assinada por Vitor Marques, revelou o Corinthians dos sonhos para 2011. Do elenco atual, Tite teria quatro reforços de peso: um zagueiro, um volante, um meia e um atacante. Veja a formação:

Júlio César

Alessandro

Chicão

Luisão (Benfica)

Roberto Carlos

Cristian (Fenerbahce)

Jucilei

Alex (Spartak)

Bruno César

Ronaldo

Adriano (Roma)

Timaço. Luisão, que deseja deixar Portugal, cairia como uma luva na zaga corintiana. Chegaria pronto.

Cristian conhece o Parque São Jorge. Está descontente em seu clube, que parece anda devendo para Deus e o mundo.

Alex sofre com a fria Rússia, o sumiço de cena, a falta das coisas brasileiras. Sabia de tudo isso antes de assinar seu contrato, e agora quer voltar. Adriano tenta ser convencido por Ronaldo para jogar no Corinthians. Já sabe até quanto ganharia. O Timão teria dois atacantes de peso, mas que sabem fazer gols. Formaria um ataque de 200 quilos. E isso não é brincadeira. Somando o peso dos dois daria perto disso. Adriano é muito maior que Ronaldo. Pesa mais também. E ambos estão fora de forma, sem perspectiva de um dia afinar. Jogariam dessa forma. O problema é ter dinheiro para trazer todos eles. Parcerias teriam de ser feitas. Andres está otimista. Ele sabe que 2011 é seu último ano para fazer barulho. Até porque em 2012, Ronaldo já não estará mais no clube.