O Corinthians deve abrir mão de ter o Itaquerão na Copa do Mundo?

O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, disse ao repórter Vitor Marques, do Estadão, que o Itaquerão corre risco de ter suas obras paradas por falta de dinheiro. Ele aumentou a pressão para que o governo libere o dinheiro prometido para que o estádio possa receber partidas da Copa de 2014. Andrés também disse que o Corinthians poderia agora mudar o rumo da construção e pensar no Itaquerão somente para atender as necessidades do time, e não mais da Fifa. Isso causou pânico em Zurique, sede da entidade máxima do futebol. A Fifa aposta alto no Itaquerão como palco dos jogos do Mundial marcados para São Paulo. E não tem um plano B.

